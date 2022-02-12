«Они этого не переживут». Пугачева объяснила, почему игнорирует хейтеров

Алла Пугачева рассказала, почему игнорирует нелестные высказывания в свой адрес. Певица объяснила, что придерживается одного правила. Она поделилась секретом, выложив видео в своем Instagram.

Примадонне не пристало отвечать злопыхателям. Она просто хорошо живет, чтобы хейтерам было хуже.

«Меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило: не надо мстить подлым людям. Надо быть просто счастливой, и они этого не переживут», — сказала Пугачева.

Она также пожелала своим подписчикам всего хорошего.

Возможно, таким образом Пугачева ответила Ирине Понаровской. Певица ранее в своих мемуарах проехалась по многим коллегам по сцене, в том числе назвала Пугачеву «деревней».

«И неважно, какая у человека фамилия — Пугачева это или Шерон Стоун… Для меня она деревня. И всегда останется деревней», — написала Понаровская.

Такой выпад многие расценили как проявление зависти из-за того, что карьера самой Понаровской сложилась не столь удачно и о ней давно все забыли.