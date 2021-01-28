«Они что, сырые?»: Бузову пристыдили за фото с замороженными пельменями

«Тратить время на готовку в современном мире — это непозволительная роскошь», — подписала пост звезда.

Судя по позе и занесенной над блюдом вилкой, знаменитость собирается есть. При этом продукт выглядит неготовым. Внешне пельмени больше похожи на замороженные. Это заметили подписчики Бузовой: «Они что, сырые?», «Я, конечно, не люблю готовить, но сырые пельмени есть не буду», «Олечка, прежде чем есть, надо приготовить. Сварить там, пожарить».

Также поклонники певицы пошутили, что Ольга и блогер Дава (Давид Манукян) расстались именно потому, что девушка кормила своего бывшего избранника сырыми полуфабрикатами.

Ранее Бузова впервые прокомментировала разрыв с Манукяном. Поделиться сердечными проблемами ей пришлось прямо на шикарной вечеринке в честь своего 35-летия. Ведущая призналась, что ей тяжело из-за привычки все принимать близко к сердцу.