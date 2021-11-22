«Онемела часть лица»: Прилучный объяснил изменение своей внешности

Актера Павла Прилучного в последнее время все чаще стали обвинять в алкоголизме и лишнем весе. Но он заявил, что изменение его внешности связано не с вредными привычками, а серьезными проблемами со здоровьем.

«Это было не ожирение, а опухоль. Я перенес две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они плохо заметны. Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился», — процитировал Прилучного Пятый канал.

По словам актера, медики нашли у него в организме три кисты, когда все уже зажило после операций. В итоге появившиеся образования пришлось удалять. Операцию проводили перед Новым годом.

«У меня онемела левая часть лица из-за травмы. Очень рад, что это прошло», — сказал Прилучный.

Он отметил, что старается не реагировать на сплетни, но ему было неприятно читать новости о своем якобы ожирении и алкоголизме. Как заявил актер, он считает низким, когда кто-то берется судить человека, ничего о нем не зная.

Ранее врач-кардиолог Римма Мойсенко сообщила, что Прилучный пережил сердечный приступ после развода с Агатой Муцениеце.