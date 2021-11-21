«Она вся живой нерв»: Штурм предположила, что одежду с Хлебниковой могли срезать с кожей

Певица Наталья Штурм предположила, что ее коллега Марина Хлебникова столкнулась с ужасными последствиями пожара. По ее словам, одежду с артистки врачи могли срезать вместе с кожей. Об этом Штурм рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«Как представлю ее боль… Не дай бог никому. Она и так вся живой нерв, беззащитная, худенькая… С ее мышечной массой такой ожог — это сразу кость… И наверняка она в одежде лежала, одежда приклеилась и ее срезали с кожей…» — предположила вокалистка.

Штурм посочувствовала пострадавшей коллеге и понадеялась на ее выздоровление. По ее словам, молитвы поклонников творчества Хлебниковой сыграют немаловажную роль.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой на юго-западе Москвы случился в четверг, 18 ноября. Певицу госпитализировали в ожоговое отделение НИИ имени Склифосовского. В СМИ сообщили, что возгорание началось со спальни артистки. Предположительно, все произошло из-за непотушенной сигареты.