«Она увидела во мне мужчину». Брат Дани Милохина рассказал об отношениях с Миланой Тюльпановой

Блогер Илья Милохин обосновался в TikTok, как и его младший брат Даня. После появления в соцсети его личность начала обрастать слухами. Об одном из них — романе с бывшей женой Александра Кержакова Миланой Тюльпановой — он поговорил с МБН.

Мужчину в блогере Тюльпанова, по его собственным словам, разглядела после истории на одной из вечеринок.

«Был момент на вечеринке блогеров, я за нее заступился в драке. <…> Мне еще бровь разбили. <…> И после этого она увидела во мне мужчину», — рассказал Милохин-старший.

После этого блогер «поверил в свои силы». А супруг Миланы якобы ему «часто названивал». Тем не менее у молодых людей «ничего не было».

«Добивался, мне нравилось внимание от такой взрослой девушки. <…> Я знаю, что получил уважение, и я просто впитывал, все ее внимание впитывал в себя. И тем самым, можно сказать, себя возвышал», — пояснил брат Дани Милохина.

Илья и Даня выросли в детдоме. Мать отдала их, оставшись одна. Недавно женщину нашли журналисты. Свою историю она рассказала в программе «Пусть говорят». На встречу с матерью пришел только Милохин-старший.