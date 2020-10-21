По словам Басилашвили, он общался с Крючковой по телефону несколько дней назад.

«Она сказала, что прекрасно себя чувствует», — добавил артист.

В свою очередь сама Крючкова рассказала, что выйдет сегодня на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова. Она сыграет в спектакле «Жизнь впереди».

«Я играю сегодня спектакль, все хорошо», — заверила актриса.

Накануне в некоторых СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Крючковой. Отмечалось, что артистка на протяжении нескольких лет жила в квартире, отравленной ртутью, из-за чего ее иммунитет может быть снижен.

Другая российская актриса Ольга Дроздова также опровергла сообщения о своей госпитализации из-за возможных проблем с сердцем.

«Я дома, все в порядке, вы что. Откуда эта информация несется? Нет, я не жалуюсь на боли в области сердца. Что вы, я сплю дома спокойно», — пояснила она.