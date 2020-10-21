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    21 октября 2020, 14:51

    «Она сказала, что прекрасно себя чувствует». Басилашвили — о госпитализации Крючковой

    Артур Блянихов

    Народный артист СССР Олег Басилашвили обсудил с сайтом телеканала «Звезда» сообщение о том, что его коллегу Светлану Крючкову госпитализировали в петербургскую больницу.

    По словам Басилашвили, он общался с Крючковой по телефону несколько дней назад.

    «Она сказала, что прекрасно себя чувствует», — добавил артист.

    В свою очередь сама Крючкова рассказала, что выйдет сегодня на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова. Она сыграет в спектакле «Жизнь впереди».

    «Я играю сегодня спектакль, все хорошо», — заверила актриса.

    Накануне в некоторых СМИ появилась информация об экстренной госпитализации Крючковой. Отмечалось, что артистка на протяжении нескольких лет жила в квартире, отравленной ртутью, из-за чего ее иммунитет может быть снижен.

    Другая российская актриса Ольга Дроздова также опровергла сообщения о своей госпитализации из-за возможных проблем с сердцем.

    «Я дома, все в порядке, вы что. Откуда эта информация несется? Нет, я не жалуюсь на боли в области сердца. Что вы, я сплю дома спокойно», — пояснила она.