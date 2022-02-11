«Она самая талантливая, самая красивая» Режиссер Тодоровский рассказал об отношениях с Евгенией Брик

Осенью прошлого года режиссер Валерий Тодоровский в беседе с писательницей и кинодокументалисткой Катериной Гордеевой рассказал об их отношениях с Евгенией Брик, которая скончалась накануне. ИА Nation News опубликовало фрагмент интервью.

Он рассказал, что Брик всегда проходила пробы в его фильмы. Тодоровский назвал ее талантливой актрисой, но отметил, что пробы были нужны, чтобы убедиться, что роль ей подходит.

«Я, конечно, считаю, что она самая талантливая, самая красивая, я безумно ее люблю, но есть моменты, когда вступает в силу профессия», — заключил он,