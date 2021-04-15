«Она немало помогла мне в карьере». Кети Топурия вспомнила, как впервые встретила Пугачеву

Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия вспомнила, как впервые встретила Аллу Пугачеву, которой сегодня исполнилось 72 года, написал сайт РИА ФАН.

Артистка рассказала, что Пугачева сразу поддержала ее.

«Она с симпатией ко мне относится, а своей поддержкой немало помогла мне в карьере. Это женщина, которая может даже просто сидеть с тобой и ничего не говорить. Но у нее такая энергетика, сумасшедшая просто!» — подчеркнула Топурия.

Кети отметила, что Алла Борисовна сыграла роль не только в ее судьбе, но и в судьбе группы «А’Студио». Она поспособствовала тому, чтобы ребята приехали в Москву и попали в «Театр Аллы Пугачевой». Топурия рассказала, что впервые услышала песни Примадонны в шесть лет и до сих пор очень любит ее творчество.