«Она научила меня жизни»: Зейналова поздравила старшую дочь с днем рождения

Девочке поставлен диагноз «аутизм». Телеведущая обратилась к наследнице и поблагодарила ее за то, что та сделала ее сильнее. Знаменитость призналась, что при воспитании дочери ей бывает тяжело, но она не боится трудностей.

«Она научила меня жизни. Объяснила, что хорошо и что плохо. Чем надо пренебречь и что самое важное на свете. Какая же глупая я была! Может, и сейчас не умнее, но очень стараюсь. Она сделала меня сильной», — подчеркнула ведущая.

Светлана добавила, что стала даже сильнее чем хотела. Зейналова отметила, что в этот день родилась не только ее дочь, но и она сама, ее новая жизнь. Подписчики журналистки восхитились ее словами и присоединились к поздравлениям: «Как же вы можете тронуть душу и так правильно, на 100% все изложить!», «Счастья вам, красавицы, и здоровья!», «С днем рождения Вас и вашу старшую красавицу — дочку! Будьте счастливы!».

Телеведущая воспитывает двоих дочерей от разных отцов. В январе прошлого года Зейналова родила младшую наследницу Веронику.