«Она крутая личность». Алексей Ягудин поддержал Ольгу Бузову

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поддержал певицу и телеведущую Ольгу Бузову, которая попала под очередную атаку хейтеров из-за своего появления на театральных подмостках. Спортсмена процитировало РИА ФАН.

Кроме театрального дебюта Бузовой внимание ее недоброжелателей привлек случай с комментатором Дмитрием Губерниевым, которого обескуражил приход артистки на спортивный канал в качестве футбольного эксперта. Он обидел ее фразой про распитие коньяка по утрам, которая была отсылкой к книге Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон».

Алексей Ягудин напомнил, что знает Бузову с проекта «Ледниковый период». Он назвал певицу трудолюбивым и упорным человеком. По его мнению, она заслужила свой успех, так как работает 24 часа в сутки.

«Хочу сказать: она крутая личность», — подчеркнул спортсмен.