«Она друг и кореш»: Сигарев назвал причину разрыва с Трояновой

Режиссер пояснил, что они с Трояновой никогда официально не состояли в браке.

«Она друг и кореш. Живем по отдельности с 1 сентября 2020 года. До этого еще полтора года жили вместе, на одной территории. Насколько я понял, Троянова разлюбила меня как мужчину», — вспомнил Сигарев.

По его словам, Троянова призналась ему в остывших чувствах лично. После этого режиссеру пришлось посещать психиатра, так как он не мог отпустить любимую женщину.

Василий добавил, что пытался поговорить с актрисой, чтобы вновь сойтись. Эти попытки не увенчались успехом. Теперь мужчина уверен, что если в человеке что-то не нравится, лучше прекратить отношения. В настоящий момент бывшие возлюбленные хорошо общаются. Со временем они стали уважать и слышать друг друга.

Накануне СМИ писали, что Троянова оказалась в зоне бедствия на Филиппинах во время съемок шоу «Последний герой». Поклонников обеспокоила судьба героев реалити-шоу.