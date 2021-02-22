В понедельник стало известно о смерти советской актрисы Екатерины Градовой. Она 17 лет проработала в Московском академическом театре сатиры, где ее помнят как порядочного человека и хорошую актрису. Об этом «360» рассказал директор Театра сатиры Мамед Агаев.

«Подруг в театре у нее вроде не было. Она после ухода из театра в 1987 году больше ни разу не заходила и ни с кем из театра не дружила», — рассказал он.

Однако, по словам директора, Градова была очень хорошей актрисой, порядочным человеком и строгой матерью.

«Она была хорошей актрисой. У нас были нормальные отношения. Она была очень хорошей актрисой и в фильме, и в театре. К ней никогда не было претензий. Она работала с Плучеком. Он был требовательным и строгим. Но к ней было ровнее отношение и без претензий. Плохого ничего не могу сказать. Она, во-первых, была женой Андрея Миронова. Она была очень воспитанным человеком. К ней все одинаково хорошо относились. Она была очень хорошей и строгой мамой. Дочка у нее талантливая. Жалко», — вспомнил Агаев.

О смерти Градовой сообщила ее дочь Мария Миронова на своей странице в Instagram. Причина смерти пока неизвестна. Советской актрисе было 74 года.

«Моя мама сегодня скоропостижно ушла из жизни. Сердце разрывается», — написала Миронова.

Екатерина Градова широко известна по роли радистки Кэт в телефильме «Семнадцать мгновений весны». Она также снялась в картинах «Маленькие комедии большого дома», «Пеппи Длинныйчулок» и «Место встречи изменить нельзя».