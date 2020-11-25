«Она была мощной, красивой»: Мережко вспомнил уникальные качества Мордюковой

Он отметил, что артистка была непредсказуема и в работе, и в жизни. На съемочной площадке она полностью выкладывалась, не жалея себя.

«Она была мощной, красивой, настолько нуждающейся в любви и способной влюбляться быстро и безоглядно, с полной отдачей. Но в работе с ней бывало сложно, потому что у нее была своя точка зрения вообще на все», — отметил Мережко.

Режиссер подчеркнул, что Мордюкова «не всегда была удобной». Как он считает, звезда советского кино всю жизнь искала мужчину, который мог бы ее подчинить себе. При этом эта женщина была очень самодостаточна и «слишком талантлива» во любых проявлениях.