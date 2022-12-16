Эксклюзив 16 декабря 2022, 15:12 «Она бесплатная была». Директор встал на защиту Ивана Краско в деле с неоплаченной VIP-палатой Директор Ивана Краско Смородинов отверг обвинения в неоплате VIP-палаты в больнице РИА «Новости»

Читать 360tv в

Народный артист России Иван Краско вернулся домой после лечения сердца в одной из петербургских больниц. Актер лежал в VIP-палате бесплатно, заявил его директор Вячеслав Смородинов. Он отверг обвинения в неоплате и рассказал «360» о состоянии мужчины.

Ивана Краско выписали 13 декабря. По словам директора, он чувствует себя «в силу возраста» — ни хорошо, ни плохо. Мужчину задействовали в одном спектакле, и он собирается вернуться на сцену.

Реклама

«Опять же, в таком возрасте сложно что-то предугадать. Ему утром хорошо, вечером хуже, или наоборот», — рассказал Вячеслав Смородинов.

Реклама

Он не стал уточнять диагноз, но сказал, что Ивана Краско госпитализировали из-за проблем с сердцем. В больнице он лежал под капельницей и проходил плановое обследование. Обвинения в неоплате его директор отверг.

«Не заплатил за VIP-палату? Она бесплатная была, ему было выделено все. Он же не убежал, как мошенник», — сказал директор.

Сайт78.ru рассказал, что Ивана Краско выписали из Мариинской больницы. Он уехал домой, отказавшись продолжать лечение и платить за одноместную VIP-палату с холодильником, телевизором и специальной автоматической кроватью. Сутки с комфортом обошлись в 1220 рублей и, по информации сайта, он задолжал меньше 10 тысяч рублей.

Артиста театра имени В. Ф. Комиссаржевской госпитализировали в начале декабря. Ранее Вячеслав Смородинов рассказал РИА ФАН, что 92-летний Иван Краско снова ляжет в больницу — на операцию по установке кардиостимулятора.