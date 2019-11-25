«Он живой и здоровый». Дубровицкий оспорил информацию об инсульте Ульянова

В настоящее время Ульянов действительно находится в больнице. Однако причина его госпитализации не инсульт.

«Я только что разговаривал с Димой по телефону. Он действительно находится в больнице, но совершенно по другому вопросу, так что он живой и здоровый», — пояснил Дубровицкий.

Ранее некоторые СМИ заявили о том, что за сутки Ульянов два раза вызвал сотрудников скорой помощи. По информации прессы, в первый раз актер отказался ехать в больницу, во второй — медики госпитализировали его с острым нарушением мозгового кровообращения.