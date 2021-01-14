«Он жил замечательной жизнью». Гаркалин рассказал о последнем разговоре с Грачевским

На 72-м году жизни в четверг умер Борис Грачевский. Последние дни своей жизни он провел в больнице с коронавирусом. Актер Валерий Гаркалин, с которым Грачевский был в приятельских отношениях, рассказал «360» о своем последнем разговоре с ним.

«Он мне звонил где-то месяц назад, я узнал, что у него коронавирус, он жаловался, что заболел. Но мне казалось, что он все-таки выкарабкается. Когда мы говорили, он был очень жизнерадостно настроен», — рассказал собеседник «360».

Валерий Гаркалин признался, что новость о смерти Бориса Грачевского вела его в состояние отчаяния.

«Просто я в отчаянии каком-то. Он жил замечательной жизнью, он очень ценил жизнь. Конечно, это потеря невосполнимая. Уходят замечательные люди, которые так художественно осмысливали жизнь. И вот его журнал прекрасный детский („Ералаш“ — прим. ред.) — он же останется после него теперь уже как наследие», — заключил актер.