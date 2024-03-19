Знаменитости 19 марта 2024, 17:43 «Он выступал более чем достаточно». Соседов — о завершении карьеры Леонтьва Критик Соседов поддержал решение певца Валерия Леонтьева уйти со сцены Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

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Музыкальный критик и ведущий Сергей Соседов поддержал решение народного артиста России Валерия Леонтьева уйти со сцены. Таким мнением он поделился с изданием News.ru.

«Решение Валерия Леонтьева завершить карьеру я считаю правильным, это нужно было сделать. Он выступал более чем достаточно», — сказал Соседов.

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По словам ведущего, эстрадные артисты в отличие от актеров должны следить за возрастом. Он пояснил, что актеры, несмотря на прожитые годы, могут играть разные роли, а певцам непозволительно выступать на сцене в плохом состоянии и при упадке сил.

Валерию Леонтьеву 19 марта исполнилось 75 лет. В день своего рождения народный артист решил объявить о завершении концертной деятельности.