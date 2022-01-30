«Он весь загорался». Режиссер Дюнин рассказал, как работал с Куравлевым

Режиссер и сценарист Виктор Дюнин в беседе с «360» поделился воспоминаниями о Леониде Куравлеве и выразил сожаление по поводу его кончины. Куравлев сыграл в картине Дюнина «Была не была».

Режиссер узнал об этом печальном известии, только когда ему позвонил продюсер телеканала. Он слышал, что актер в тяжелом состоянии, но не ожидал его кончины.

«Очень печальную вещь вы мне сообщили, потому что умер выдающийся актер, который олицетворял целую эпоху в советском и российском кино», — сказал Дюнин.

По его мнению, Куравлев оставил очень заметный след в кино.

«Я был счастлив и рад, когда он дал согласие, прочитав мой сценарий, сниматься у меня в картине — это было в 2006 году — „Была не была“. Он не в каждой картине снимался, он снимался только в тех фильмах, сценарии которых ему подходили», — поделился воспоминаниями Дюнин.

Режиссер рассказал, что работать с Куравлевым было одним удовольствием.

«Он весь загорался. Несмотря на то, что он был маститый актер, но он всегда спрашивал, как лучше сделать эту сцену, как лучше отыграть этот кадр. И предлагал свои идеи», — рассказал Дюнин.

Режиссер поделился историей создания одной из сцен фильма «Была не была». По его словам, в сцене, где герой Куравлева узнает, что его сотрудник звучит по радио, актер сам предложил: «Можно я встану и потанцую в этот момент?» Эта сцена вошла в картину и украсила ее, по словам режиссера.

«Очень жаль, что такие актеры безвременно уходят. Их мало. Но они еще остались», — выразил сожаление Дюнин. Он пожелал тем актерам, которые составляли эпоху и гордость советского кино, долгих лет жизни, а Леониду Куравлеву — «Царства Небесного вечного покоя». Режиссер уверен, что фильмы этого актера и его образ навсегда останутся с нами.

Российский и советский актер Леонид Куравлев умер 30 января в возрасте 85 лет. Его госпитализировали в начале января с воспалением легких, но коронавирус не подтвердился. В больнице в Коммунарке ему вылечили пневмонию и выписали, 22 января артиста перевели в другое медицинское учреждение.