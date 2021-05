«Он ведь симпатичный мужик»: Таюрская раскрыла подробности романа с Прусикиным

Вокалистка музыкальной группы Little Big Софья Таюрская в шоу «Осторожно Собчак!» рассказала о начале отношений с солистом Ильей Прусикиным. В прошлом году музыкант объявил о разводе с Ириной Смелой, которая родила ему сына Добрыню, написало РИА ФАН.

Сначала артисты отрицали информацию об их любовной связи. Таюрская объяснила, что Прусикин расстался со Смелой в 2019 году. При этом пара сообщила о разводе только в прошлом году. Тогда же и начался роман лидеров Little Big. Софья подчеркнула, что не является разлучницей, ее обижают обвинения в разрыве Ильи и Ирины, сообщил сайт «Дни.ру».

Коллега Прусикина призналась, что раньше даже не воспринимала его как мужчину.

«Когда с Иркой у них была свадьба, я еще удивлялась: „Как ты вообще?!“ Он настолько для меня был антисекс. Но потом, когда у него волосы отросли, я такая: „Ой“. Я помню потом еще нос. У него такой ровный нос. Как-то все постепенно. А он ведь симпатичный мужик», — объяснила певица.

Ранее сообщалось, что группа Little Big выпустила новый сингл «We Are Little Big» и сразу же клип к нему. За первые несколько часов он набрал 80 тысяч просмотров.