«Он тронул миллионы жизней!» Известный на весь мир уличный кот Боб умер в Великобритании

В Великобритании умер уличный кот по кличке Боб, ему было 14 лет. Об этом сообщил его хозяин, музыкант Джеймс Боуэн на своей странице в Facebook.

«Я так скучаю по нему, что не могу остановить этот плач… Он был суперзвездой и рожден для того, чтобы путешествовать по миру», — заявил музыкант.

Боуэн рассказал, что увидел брошенного и раненого кота еще в 2007 году. Молодой человек лечился от наркозависимости, но кот изменил его жизнь до неузнаваемости. Музыкант начал ухаживать за ним, а спустя время выпустил книгу, которая стала бестселлером в Великобритании. Позже история получила продолжение и в других книгах.

Фото: Facebook

Издание перевели на 40 языков, а одну из книг в 2016 году экранизировали. Фильм «Уличный кот по кличке Боб» собрал миллионы долларов в кинопрокате.

«Боб спас мне жизнь. С ним рядом я нашел направление и цель, по которым я пропал. Успех, которого мы добились вместе благодаря нашим книгам и фильмам, был чудесным. Он встретил тысячи людей, тронул миллионы жизней», — написал в посте Боуэн.