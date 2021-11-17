Актер Тимоти Шаламе рассказал о первых эмоциях, когда узнал, что его пригласили сняться в новой картине режиссера Уэса Андерсона. Артист готов был исполнить любую роль, лишь бы поработать с гением. Об этом он рассказал в беседе с журналистами сайта kp.ru.

«Молодой актер рад любой работе, а тут тебе предлагают сняться у режиссера, у которого снимаются все лучшие артисты современности! Он создает ансамбль, быть частью которого — просто мечта!» — процитировало РИА ФАН слова Шаламе.

Актер отметил, что всем участникам съемочного процесса, которые были задействованы во «Французском вестнике», приходилось быть невероятно точными. В некоторых сценах ему самому приходилось делать одно и то же по 40—50 дублей.

В этом году с участием Шаламе в прокат вышли фильмы «Дюна» Дени Вильнева и «Французский вестник» Уэса Андерсона. Сейчас актер принимает участие в съемках фильма «Вилли Вонка».