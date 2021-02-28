«Он сорвал спекталь лично мне!» Домогаров пытался разбудить заснувшего на его спектакле зрителя

Российский актер Александр Домогаров столкнулся на своем спектакле с уставшим зрителем. Он пытался его разбудить монологом, но все было напрасно. Историей актер поделился в своем Instagram.

Речь идет о спектакле «Ричард III». Изначально на это время был назначен спектакль «Дядя Ваня» по Антону Чехову, но его заменили. По неизвестным причинам один из зрителей, сидевший во втором ряду, решил вздремнуть.

«Он вертелся, нагибался, прятал голову, проваливался в сон в первом акте. Я ему читал прямо в глаза монолог в сцене „предвыборной кампании“, он громко сипел, ворочался, кашлял, присвистывал и так далее. Наверно, я ужасно играл! Может быть…» — написал актер.

Домогаров надеялся, что не увидит уставшего зрителя во втором акте, но он сидел на том же месте. Актер признался, что был очень рад, когда не увидел мужчину на поклонах.

«Я честно хотел ему сказать, что он сорвал спектакль лично мне! Может, это непрофессионально, но у меня руки опускаются и не только руки, когда я вижу такого зрителя», — пожаловался артист.

По его словам, невозможно было не заметить храпящего посетителя при рассадке 50%. В результате Домогаров посоветовал не ходить в театр уставшими. В комментариях подписчики призвали любимого актера не обращать внимания на такие случаи и продолжать радовать поклонников своей игрой.