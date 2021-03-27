Отец Жанны Фриске Владимир заявил, что если бы у Дмитрия Шепелева была нормальная женщина, она сделала бы его человеком. По его словам, телеведущий делает все, чтобы ему было плохо. Об этом сообщил сайт Teleprogramma.pro.

«Шепелев никогда не позволит мне общаться с внуком. А если бы там была у него нормальная женщина, то она бы ему сказала, чтобы он стал нормальным человеком. Но ей это совсем не надо. У нее свои дела. У него — свои. Он сделает все, чтобы мне было плохо. Я буду бороться за Платона», — сказал он.

Дизайнер Екатерина Тулупова недавно родила телеведущему Дмитрию Шепелеву сына. Первому ребенку Платону уже семь лет, уточнила «Экспресс-газета». Все это время Шепелев не позволял родственниками по материнской линии с ним видеться.

В начале марта стало известно, что телеведущий продал двухэтажный особняк в Подмосковье, который он приобрел с певицей Жанной Фриске после рождения Платона. Новым хозяином дома в элитном поселке «Лужки-2» стал искусствовед Михаил Миндлин. Ремонт в доме так и не успели закончить в результате скорой смерти певицы. Из-за разбирательств с пожертвованиями Русфонд потребовал выставить особняк на торги.