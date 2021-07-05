«Он прожил очень интересную жизнь» Елена Проклова поделилась воспоминаниями о Меньшове

Режиссер и актер Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июня. Многие коллеги выразили соболезнования в связи со смертью великого артиста. Елена Проклова рассказала Life, каким человеком при жизни был Владимир Меньшов.

Проклова отметила, что воспоминания о Меньшове у нее самые замечательные. Актриса назвала режиссера веселым человеком, который очень любил жизнь. Она отметила также, что Меньшов никогда не терял оптимизма.

«Он прожил очень интересную жизнь и оставил после себя огромное количество хороших ролей, работ. Такой жизни можно позавидовать, безусловно. Я выражаю соболезнования и семье, и всем людям, которые его любили как актера, как режиссера», — заявила Проклова.

Знаменитость вспомнила также работы Меньшова. Она отметила, что его работы вошли в золотую коллекцию российских и советских фильмов.

«Он создал незабываемые картины, которые вошли в золотую коллекцию наших фильмов. Встречались на фестивалях и в каких-то поездках, и до последних дней он был человеком, который любил жизнь, который умел ею наслаждаться», — прокомментировала актриса.

Владимир Меньшов отметился такими работами, как «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» и другие. Причиной смерти Меньшова послужили осложнения от коронавирусной инфекции. Информации о дате и месте прощания пока не поступало.