Сегодня ночью стало известно о смерти телеведущего и журналиста Михаила Зеленского. Воспоминаниями о нем поделился c Life его коллега Дмитрий Киселев.

«Он, безусловно, талантливый человек, трудоспособный, оптимистичный. У него прекрасные дети. Конечно, у каждого в жизни есть свои трудности, но он всегда производил впечатление, что он выше всего такого земного. Он заражал своим настроением. Конечно, безусловно, сильный человек. Светлая память!» — сказал Киселев.

Михаил Зеленский умер во время отпуска в Доминикане. Причиной смерти, предположительно, стал инсульт. Журналисту было 46 лет.