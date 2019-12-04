«Он по-своему прав». Бекмамбетов — о критике Скорсезе в адрес фильмов Marvel
Кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов обсудил с «Газетой.ru» недавнюю критику Мартина Скорсезе, с которой он обрушился на фильмы, снятые по комиксам Marvel.
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«Он по-своему прав», — заметил Бекмамбетов.
По его мнению, зрители сами вправе выбирать, какое именно кино им смотреть. Режиссер напомнил, что картины, снятые по мотивам комиксов, сегодня вышли из фанатской ниши и переросли в масштабную индустрию. Бекмамбетов выразил уверенность, что у этих фильмов будут свои взлеты и падения, после чего они откроют путь новому тренду, а сами вернутся к армии своих поклонников.