Фильмы по комиксам — не кино. Российские режиссеры поддержали Скорсезе и Копполу Подробнее

«Он по-своему прав», — заметил Бекмамбетов.

По его мнению, зрители сами вправе выбирать, какое именно кино им смотреть. Режиссер напомнил, что картины, снятые по мотивам комиксов, сегодня вышли из фанатской ниши и переросли в масштабную индустрию. Бекмамбетов выразил уверенность, что у этих фильмов будут свои взлеты и падения, после чего они откроют путь новому тренду, а сами вернутся к армии своих поклонников.