«Он по-русски вообще не говорит» Волочкова рассказала поклонникам о новом возлюбленном

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала поклонникам о новом возлюбленном. Еще недавно прима отмечала Пасху вместе с Дмитрием, а сейчас улетела на отдых с неким азербайджанцем. Об этом написала «Общественная служба новостей».

В своих социальных сетях артистка внесла ясность в вопросе о личности нового бойфренда. По ее словам, фанаты не смогут отыскать его, поскольку он не говорит по-русски.

«Не пытайтесь его искать в соцсетях. Он по-русски вообще не говорит. Мы находимся на отдельном острове, который недосягаем», — сообщила Волочкова.

Балерина призналась, что первоначально планировала уехать на отдых в одну из европейских стран, однако ситуация на Украине помешала осуществиться задуманному. Для своего уикенда она выбрала отдельный остров, однако его название раскрывать не стала.

При этом Волочкова призналась, что с новым возлюбленным ее познакомила близкая подруга.

«Не хочу афишировать мои отношения с достойным мужчиной, с которым меня познакомила моя подруга, но и скрывать моей радости не стану. Это моя личная жизнь, любовь и радость, и отдых в объятиях любимого», — добавила балерина.