«Он перевирает слова»: Вассерман заявил, что устал от лжесенсаций в шоу Малахова

Российский журналист и публицист Анатолий Вассерман выразил свое недовольство телевизионной передачей Андрея Малахова. Он признался, что уже давно отказывается от работы с ним, написал «Собеседник».

Знаток вспомнил, что раньше появлялся в студии Малахова и как гость, и как эксперт. По словам Вассермана, поведение Андрея с каждым разом все больше разочаровывало его, сообщил сайт «Утро.ру».

«Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи», — уточнил публицист.

Журналист пояснил, что такие шоу существуют, потому что имеют огромную аудиторию. Как он считает, вводить цензуру на телевидении и отсеивать контент скандальных передач не имеет смысла. Если ограничить доступ к таким программам, желание их смотреть у публики только вырастет.

Ранее ведущие Андрей Малахов и Лера Кудрявцева рассказали о гонорарах участников телешоу и контрактах, которые они заключают перед выходом в эфир. Они уточнили, что примерно 100 — 150 тысяч рублей стоит беседа со знаменитостями девяностых, таких как Татьяна Васильева и Елена Проклова.