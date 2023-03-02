Знаменитости 02 марта 2023, 01:16 «Он очень сильный человек». Семенович обратилась к госпитализированному экс-партнеру Костомарову Певица Семенович назвала госпитализированного экс-партнера Костомарова сильным человеком РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская певица Анна Семенович, которая ранее выступала в танцевальном дуэте с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым, обратилась к спортсмену. В эфире телеканала «Россия 1» она назвала фигуриста сильным человеком.

Семенович отметила, что знает спортсмена с детства. Когда будущей певице было 10 лет, они с Костомаровым катались в одной группе.

Реклама

«Это всегда был очень сильный человек — сильный духом, душой. Уверена, что Рома обязательно найдет свое призвание в этой жизни. Главное — ему здоровья, побороть сейчас этот недуг и выйти из больницы», — сказала Семенович.

Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией в начале января. Состояние фигуриста ухудшалось, и медики подключили его сначала к аппарату ИВЛ, а затем к ЭКМО. Позже стало известно, что врачам пришлось ампутировать обе стопы спортсмена, а затем появилась информация и о возможной ампутации кистей рук. В феврале СМИ сообщили о том, что у фигуриста выявили кровоизлияние в мозг и гематому в лобной доле.

По последней информации, показатели Костомарова начали улучшаться и на момент 20-х чисел февраля медики оценивали состояние фигуриста как стабильное.