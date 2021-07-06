«Он очень серьезно подходит к делу» Режиссер Иван Соснин похвалил актера Дмитрия Лысенкова

Сегодня, 6 июля, актеру театра и кино, лауреату премии «Золотая маска» Дмитрию Лысенкову исполнилось 39 лет. Кинорежиссер Иван Соснин поздравил актера с праздником. Об этом сообщило РИА ФАН.

Режиссер рассказал об опыте сотрудничества с Лысенковым. Вместе они работали над проектами «Урок экологии» и «Далекие близкие». Соснин назвал актера вдумчивым и рассудительным человеком, который серьезно относится к своей профессии.

«Даже если это короткометражный фильм, он очень серьезно подходит к делу. Добивается лучшего результата. В плане общения, как человек, очень приятный, легкий. Даже несмотря на свою популярность, он со всеми находит общий язык», — заявил режиссер.

Соснин пожелал имениннику дальнейшего роста, а также больше главных ролей. Также он выразил надежду, что в личной жизни актера все также будет успешно.