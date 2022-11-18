Знаменитости 18 ноября 2022, 17:53 «Он очень по-доброму относился к артистам»: народный артист РФ Щербаков — об Эльдаре Рязанове Актер Щербаков: Рязанов работал серьезно и в тоже время с большим юмором РИА «Новости»

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Актер театра и кино, телеведущий, народный артист Российской Федерации Борис Щербаков в разговоре с изданием РИА ФАН вспомнил моменты совместной работы с советским и российским кинорежиссером, сценаристом, актером Эльдаром Рязановым.

Как вспоминает артист, во время съемок комедии «Привет, дуралеи!» Эльдар Рязанов вел себя крайне профессионально, но при этом ко всему подходил с юмором.

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«Работал он серьезно, профессионально, в то же время и, как всегда, весело, с большим хорошим юмором. Нужно отдать ему должное, очень по-доброму относился к артистам. Очень любил их», — заметил Щербаков.

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Актер добавил, что среди гениальных советских и российских комедиографов он может выделить лишь Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая.

«К сожалению, их уже нет, и пока я даже не чувствую, чтобы кто-то хотя бы намекал не то, чтобы стать им заменой. Вот такие мои ощущения», — заключил Щербаков.