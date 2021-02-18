«Он очень был нужен»: Хотиненко прокомментировал новость о смерти Мягкова

Российский режиссер, заведующий кафедрой режиссуры ВГИК Владимир Хотиненко прокомментировал известие о смерти одного из символов советского кино, актера Андрея Мягкова, написало РИА ФАН.

«Это большая потеря. Понимаете, с Мягковым что-то чуткое было связано — с его ролями, с ним самим. В этом мире он как-то очень был нужен, но, видимо, понадобился на том свете. Как-то печально, печально-печально», — проговорил Хотиненко во время занятия со студентами.

Он заметил, что последние месяцы довольно мрачные из-за частых вестей об уходе знаковых личностей. Режиссер подчеркнул, что у него «слов уже нет».

Андрей Васильевич Мягков скончался в ночь на 18 февраля. Мужчине было 82 года. Он родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский химико-технологического институт и учился в Школе-студии МХАТ. На большом экране впервые появился в фильме Элема Климова «Похождения зубного врача» 1965 года.

Актер завоевал любовь соотечественников, снявшись в фильмах режиссера Эльдара Рязанова. Женя из «Иронии судьбы», Новосельцев из «Служебного романа, Карандышев из «Жестокого романа». Все эти роли и еще множество других исполнил Мягков.