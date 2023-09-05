Знаменитости 05 сентября 2023, 06:01 «Он обречен». Алексею Панину предрекли страшное будущее Блогер Кушанашвили предрек страшное будущее уехавшему из РФ актеру Панину РИА «Новости»

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Скандально известному актеру Алексею Панину* осталось жить немного. Такое мнение выразил блогер и журналист Отар Кушанашвили на YouTube-канале «Охуехавшие».

«Тьфу-тьфу-тьфу меня на язык. У него иммунитет хороший, но, даже несмотря на это, вид предлетальный. Он обречен. Не буду говорить, сколько ему осталось, но вижу страшную картину», — сказал он.

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По мнению журналиста, состояние Панина* обусловлено длительным употреблением горячительных напитков. Кушанашвили выразил уверенность, что артист является алкоголиком и именно эта зависимость негативно отразилась на его жизни. Блогер признался, что в свое время считал Панина* хорошим другом и беспокоился за его состояние.

Ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск Алексея Панина*. Пока неизвестно, по какой именно статье ищут знаменитость.

* Алексей Панин признан иностранным агентом на территории России.