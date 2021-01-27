«Он никак успокоиться не может»: Пригожин объяснил пиаром жалобу Шнурова в полицию и обозвал его

Иосиф Пригожин счел заявление, поданное Сергеем Шнуровым в полицию с жалобой на угрозы, очередной попыткой пиара. Музыкальный продюсер сообщил об этом «360».

Музыкант, генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров ранее пожаловался на Пригожина в столичную полицию из-за угроз физической расправы в свой адрес. Об этом сообщил адвокат исполнителя Алексей Добрынин.

Пригожин в комментарии «360» сказал, что «в первый раз слышит» об этом:

«Поздравляю его с очередным пиаром. Он никак успокоиться не может. Для меня это г***но не существует», — заявил Пригожин.

Адвокат музыканта подтвердил «360» информацию о подаче заявления. Добрынин сообщил, что причиной стали высказывания Пригожина в адрес Шнурова, подпадающие под уголовную статью об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.

Пригожин в декабрьском интервью изданию StarHit заявил, что готов дойти до рукоприкладства в конфликте с музыкантом из-за слов Шнурова о супруге продюсера певице Валерии.

Конфликт между Пригожиным и Шнуровым разгорелся после жалоб продюсера, что из-за пандемии артисты остались без концертов и находятся в бедственном положении. Шнуров высмеял продюсера в стихотворной форме и упрекнул, что тот рассуждает о кризисе, в то время как сам отдыхает за границей.