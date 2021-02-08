«Он ничему не научит»: Фадеев возмутился назначением Крида наставником в «Голосе»

«Я не знаю Егора Крида как артиста, но то, что он ничему не научит детей, — это факт», — процитировал музыканта сайт Lenta.ru.

Раньше Фадеев сам был наставником в детском «Голосе». По словам продюсера, в отличие от Крида, у него есть педагогическое образование, а также ученое звание профессора музыки. Максим Александрович считает, что Егору как молодому парню «самому нужен наставник».

Фадеев добавил, что, если у Крида все получится, то он оценит это хорошо.

«А если нет, тогда я не понимаю, зачем в кресла наставников сажают людей, которые не могут учить», — задумался эксперт.

О том, что Крид будет наставником в популярной программе стало известно в начале февраля. Ранее музыкант никогда не участвовал в проекте. Кроме Егора, свои команды в новом сезоне наберут певица Светлана Лобода и рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста.