«Он не стал рисковать». Музыкальный критик объяснил, зачем Фадеев снова выбрал себе «Темникову на минималках»

Музыкальный продюсер Максим Фадеев обещал больше не работать с артистами, но нашел себе новую подопечную - Mayrun. Ее теперь называют «Темникова на минималках». Как это понимать, «360» объяснил музыкальный критик Евгений Бабичев.

Считать, что Фадеев больше не будет работать с артистами, — заблуждение многих, кто смотрел его недавнее большое интервью. В нем Фадеев говорил, что контракты между продюсерами и артистами остались в прошлом. Теперь песни будут не продаваться, а отдаваться безвозмездно. Соответственно, это работа больше для удовольствия, а не для заработка, отметил музыкальный критик.

«Ну и плюс ко всему, творческие люди, они непредсказуемы. Вчера — нет, завтра — да. Я думаю, что не стоит так серьезно относиться к обещаниям, данным в шоу-бизнесе», — добавил Бабичев.

Он также прокомментировал выбор новой исполнительницы от Фадеева.

«Специалист, хоть раз создавший что-то успешное, рано или поздно будет возвращаться к этой модели, манере, стилю, подаче», — сказал собеседник «360».

По его мнению, подопечная продюсера действительно очень похожа на Serebro и на Елену Темникову, в частности.

«Возможно, фанаты ожидали кардинального ухода в какое-то другое творческое русло. Но очевидно, что Фадеев сделал трек, который точно будет форматным, любимым радиостанциями и на телевидении», — пояснил Бабичев.

Он не стал рисковать Евгений Бабичев, музыкальный критик

В октябре 2019 года Фадеев расторг контракты со всеми исполнителями лейбла MALFA, в том числе с бывшей участницей группы Serebro Ольгой Серябкиной. А работу с Наргиз он назвал ошибкой. Также продюсер считает певицу самым лицемерном человеком на свете.

Новая подопечная Фадеева — 23-летняя Марианна Кочурова, которая будет выступать под творческим псевдонимом Mayrun.