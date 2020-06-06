    06 июня 2020, 13:06

    «Он не стал рисковать». Музыкальный критик объяснил, зачем Фадеев снова выбрал себе «Темникову на минималках»

    Алена Макаренко, Андрей Фишер

    Музыкальный продюсер Максим Фадеев обещал больше не работать с артистами, но нашел себе новую подопечную - Mayrun. Ее теперь называют «Темникова на минималках». Как это понимать, «360» объяснил музыкальный критик Евгений Бабичев.
    «Он не стал рисковать». Музыкальный критик объяснил, зачем Фадеев снова выбрал себе «Темникову на минималках»

    Считать, что Фадеев больше не будет работать с артистами, — заблуждение многих, кто смотрел его недавнее большое интервью. В нем Фадеев говорил, что контракты между продюсерами и артистами остались в прошлом. Теперь песни будут не продаваться, а отдаваться безвозмездно. Соответственно, это работа больше для удовольствия, а не для заработка, отметил музыкальный критик.

    «Ну и плюс ко всему, творческие люди, они непредсказуемы. Вчера — нет, завтра — да. Я думаю, что не стоит так серьезно относиться к обещаниям, данным в шоу-бизнесе», — добавил Бабичев.

    Он также прокомментировал выбор новой исполнительницы от Фадеева.

    «Специалист, хоть раз создавший что-то успешное, рано или поздно будет возвращаться к этой модели, манере, стилю, подаче», — сказал собеседник «360».

    По его мнению, подопечная продюсера действительно очень похожа на Serebro и на Елену Темникову, в частности.

    «Возможно, фанаты ожидали кардинального ухода в какое-то другое творческое русло. Но очевидно, что Фадеев сделал трек, который точно будет форматным, любимым радиостанциями и на телевидении», — пояснил Бабичев.

    Он не стал рисковать

    Евгений Бабичев,музыкальный критик

    В октябре 2019 года Фадеев расторг контракты со всеми исполнителями лейбла MALFA, в том числе с бывшей участницей группы Serebro Ольгой Серябкиной. А работу с Наргиз он назвал ошибкой. Также продюсер считает певицу самым лицемерном человеком на свете.

    Новая подопечная Фадеева — 23-летняя Марианна Кочурова, которая будет выступать под творческим псевдонимом Mayrun.