«Он не из тех ученых, кто боялся». Экстрасенс рассказал об уникальности Михаила Виноградова

«Это большая потеря для нашей страны и науки. Этот мужчина был уникальным. Потому что мы сейчас живем в такое время, когда очень много идет давления на паранормальные явления и эзотерику. Кто как хочет, так и показывает. Кто-то верит, кто-то нет. Ученые тоже разделились на две части. А Виноградов был тем ученым, который научно обосновал и научно верил», — рассказал собеседник «360».

Рзаев отметил, что далеко не каждый психиатр, криминалист и врач будет заниматься эзотерикой и исследовать ее. В этом и заключалась уникальность Михаила Виноградова.

«Виноградов был гениальной личностью. Конечно, я соболезную всему научному миру и стране, что сейчас Михаил Виноградов не снами, но мы будем его вспоминать», — сообщил он.

Экстрасенс отметил, что Виноградов был именно великим ученым.

«У него были хорошие отношения со спецслужбами. Как криминалист он серьезно помогал спецслужбам. Одновременно он изучал паранормальные явления. Он верил в это. Не все могут позволить себе быть в центре критики. Он не из тех ученых, кто боялся. Он не скрывал свои интересы. Пусть земля будет пухом ему», — заключил участник «Битвы экстрасенсов».

По предварительным данным, Михаил Виноградов умер еще 1 января 2021 года. Причиной смерти стал коронавирус.