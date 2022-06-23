«Он навсегда остался мальчишкой». Певица Лолита поделилась воспоминаниями о Шатунове

Певица Лолита Милявская рассказала, что Шатунов был очень обаятельным и приятным человеком. Об этом сообщил RТ.

Она отметила, что многие артисты сначала не воспринимали музыкальную деятельность Шатунова серьезно, но «он победил презрительное отношение музыкантов к „Ласковому маю“ своим обаянием».

«Совершенно очаровательный мальчишка. По-моему, он навсегда остался мальчишкой, несмотря на то что ему 48 лет», — рассказала Лолита.

Шатунов умер в возрасте 48 лет от обширного инфаркта.