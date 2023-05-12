12 мая 2023, 11:03
«Он мог сделать гораздо больше». Проклова рассказала об Олеге Севастьянове
Актриса Проклова: Севастьянов был необычайно креативным студентом для своего времени
Актер Олег Севастьянов был очень талантливым студентом и необычайно креативным для того времени, рассказала в беседе с «360» актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елена Проклова. Они учились вместе в Школе-студию МХАТ.
«С ним все хотели делать отрывки, потому что он столько всегда интересных предложений вносил. У нас был очень дружный курс. Вспоминается только хорошее», — поделилась Проклова.
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По мнению артистки, Севастьянов мог сделать гораздо больше, но, к сожалению, был не конца востребован по своей актерской профессии. Но это, увы, зависит не только от человека, добавила она.
«Я выражаю соболезнования всем близким. Ушел еще один человек, с которым многое связано», — заключила Проклова.
Олег Севастьянов скончался в Нарве в возрасте 74 лет. В последние годы жизни Севастьянов писал стихи и духовную прозу.
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