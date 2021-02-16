«Он меня использует». Пригожин решил подать на Шнурова в суд за оскорбления и клевету

Суд не стал заводить дело на Иосифа Пригожина по жалобе Сергея Шнурова из-за угроз в свой адрес. Теперь слово за продюсером — он решил подать встречный иск на музыканта за оскорбления и клевету. Пригожин поделился с «360» своими планами.

«Я думаю о том, чтобы подать в суд на Сергея Шнурова за клевету, за оскорбление, о защите чести и достоинства. Потому что я не был инициатором нашего конфликта. Он меня сам задел», — рассказал Пригожин.

Собеседник задался вопросом, почему Шнуров не подал на него в суд по горячим следам. По словам продюсера, ругаться они начали в марте прошлого года, а лидер «Ленинграда» обратился в суд в конце января наступившего.

«Он меня использует как инструмент для своей предвыборной компании. Все понятно», — добавил Пригожин и возмутился безнаказанностью своего оппонента, который «ругается матом, где хочет».

Ранее адвокат продюсера Сергей Жорин рассказал, что полиция не стала заводить дело против его клиента после жалобы Шнурова, так как «никаких угроз убийства или нанесения тяжкого вреда здоровью не было».

Пригожин и Шнуров повздорили в марте 2020 года в Instagram. Музыкант прокомментировал жалобу продюсера на тяжелую жизнь артистов из-за ковидных ограничений едкими стихами. Пригожин расстроился, и в соцсетях началась перепалка.