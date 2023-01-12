Знаменитости 12 января 2023, 11:45 «Он классный»: актриса Вита Корниенко — о Павле Прилучном

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Юная актриса Вита Корниенко во время съемок «Мажора-4» подружилась со своим экранным папой Павлом Прилучным. Журналисты Тeleprogramma.pro узнали, как ей работалось с главным героем девичьих грез.

По словам Виты, с Павлом ей работать комфортно. Они часто разговаривают на съемочной площадке или могут просто слушать музыку.

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«Он классный. Всегда включает музыку, мы часто с ним о чем-то разговариваем. И мы уже были знакомы, сталкивались ранее на съемках другого сериала („Возмездие“). Мне с ним очень комфортно в общении и в работе», — сообщила актриса.

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Несмотря на то, что проект «Мажор-4» для Виты не первый, юная актриса призналась, что ждет с нетерпением выхода всех серий кинокартины в эфир. Четвертый сезон «Мажора» уже транслируется на Первом канале. Новые серии можно посмотреть в 21:45.

Ранее 10-летняя актриса снималась в фильмах «Лед-2», «Время первых», «Шифр» и других кинохитах.