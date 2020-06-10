«Он говорил, что пошел на поправку. С ним я разговаривала только один раз, когда он был в больнице», — рассказала Дубовицкая.

По ее словам, Трушкин был замечательным автором, который по просьбе артистов много раз переделывать свои номера. Она заметила, что мало кто из писателей так поступает.

«Авторов вообще мало, которые умеют писать для юмористов, а теперь осталось еще меньше», — подытожила ведущая.