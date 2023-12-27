Знаменитости 27 декабря 2023, 04:40 «Он ее подтолкнул». Николаев назвал причину переезда Пугачевой из России Телеведущий Николаев обвинил Галкина в отъезде Пугачевой из России РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева могла уехать из России по вине своего мужа шоумена Максима Галкина*. Об этом заявил экс-ведущий программы «Утренняя почта» Юрий Николаев в передаче «Малахов» на канале «Россия 1».

«Раньше Аллу Пугачеву любили на всех ступеньках иерархии. А сейчас… Грустно, что она уехала… Но, видимо, он (Галкин* — прим. ред.) ее подтолкнул на это», — заявил он.

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Николаев отметил, что не намерен кого-то осуждать и что ему жалко Пугачеву. Он выразил уверенность, что супруг звезды пытается влиять на ее самостоятельные решения.

Ранее Пугачева и Галкин* отметили 12-летнюю годовщину свадьбы. Юморист опубликовал в соцсетях совместное фото с женой. На снимке пара держала бокалы в руках. Обе знаменитости счастливо улыбались друг другу.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.