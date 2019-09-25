  • «Он должен извиниться»: Лобода рассказала, когда начнет общаться с Лазаревым

    25 сентября 2019, 22:29

    Анастасия Карпеева

    Певица Светлана Лобода во время интервью с Ксенией Собчак рассказала о скандале с музыкантом Сергеем Лазаревым. Артистка назвала условия при котором готова снова возобновить общение с певцом. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

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    Сергей Лазарев на «Премии Муз-ТВ» в грубой форме узнал у Светланы Лободы, считает ли она себя «крутой».

    «Я не могу отвечать за Сережу. Я не могу отвечать за то, что у него было с настроением, почему в этот день у него что-то произошло», — сказала Лобода.

    Певица призналась, что действительно после грубых слов музыканта отписалась от него в соцсети Instagram.

    «Я подумала, что он должен извиниться. Когда он извинится, мы снова будем общаться», — заявила звезда.

    Светлана назвала Сергея «неплохим парнем» и отметила, что уважает певца. По ее словам, в тот день у него, вероятно, что-то не сложилось.

    «Спровоцировало то, что у Сережи не получался номер. Он долго ждал, мы все были очень уставшие… А у нас он получился», — заключила Лобода.