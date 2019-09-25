«Он должен извиниться»: Лобода рассказала, когда начнет общаться с Лазаревым

Лазарев назвал «фантазией» сообщения о конфликте с Лободой Подробнее

Сергей Лазарев на «Премии Муз-ТВ» в грубой форме узнал у Светланы Лободы, считает ли она себя «крутой».

«Я не могу отвечать за Сережу. Я не могу отвечать за то, что у него было с настроением, почему в этот день у него что-то произошло», — сказала Лобода.

Певица призналась, что действительно после грубых слов музыканта отписалась от него в соцсети Instagram.

«Я подумала, что он должен извиниться. Когда он извинится, мы снова будем общаться», — заявила звезда.

Светлана назвала Сергея «неплохим парнем» и отметила, что уважает певца. По ее словам, в тот день у него, вероятно, что-то не сложилось.

«Спровоцировало то, что у Сережи не получался номер. Он долго ждал, мы все были очень уставшие… А у нас он получился», — заключила Лобода.