Знаменитости 07 июня 2023, 17:23 «Он действительно держал весь зал». Актриса Ирина Алферова — о бывшем супруге Абдулове

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Российская актриса Ирина Алферова во время X Международного Забайкальского кинофестиваля пообщалась с журналистами teleprogramma.pro, которым рассказала, в чем заключается феномен ее бывшего супруга Александра Абдулова.

В этом году Александру Абдулову исполнилось бы 70 лет.

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«Он действительно держал весь зал. Это интересное актерское качество. <…> Даже когда у Абдулова не было сцены, он все равно давал свою энергию. И ты этим заражаешься! Больше я таких актеров не видела», — сообщила артистка.

Алферова добавила, что Александр Абдулов все же больше был театральным актером, несмотря на то, что он страстно хотел снимать свое кино.