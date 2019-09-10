«Он что, в каждом городе выходит пьяным?»: Пригожин заступился за Билана

Билан пьяненький. Самарцы заигрались с критикой певца Подробнее

«Ну вышел Билан выпившим, он что, всю жизнь так себя ведет, он что, всю жизнь выпивал, его что, заподозрили в этом? Нет. Такое ощущение складывается, что он в каждом городе выходит пьяным», — заявил Пригожин.

Он добавил, что не оправдывает поведение Билана. Однако напомнил, что певцу не чуждо все человеческое. Продюсер напомнил, что артисты испытывают колоссальные нагрузки и стресс. По его словам, произошедшая после концерта травля больше напоминает спланированную акцию по дискредитации Билана.

Ранее сообщалось, что жители Самары создали петицию и потребовали от местных властей извиниться за то, что пригласили Диму Билана участвовать на праздничном концерте в честь Дня города. По их словам, артист пел невпопад и странно двигался. Позднее Билан и сам извинился перед самарцами за скандальный концерт. Он признался, что оплошал. Артист объяснил, что встретил друзей в гримерке и выпил с ними коньяк, не рассчитав дозировку.