«Он что, прокаженный?» Пригожин ответил критикам Лещенко на травлю из-за коронавируса

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал прекратить травлю Льва Лещенко. Знаменитого артиста ругают за то, что он с коронавирусом посетил несколько публичных мероприятий.

«Самое последнее дело сегодня, в этих условиях, кого-либо в чем-либо обвинять, подозревать, оскорблять. Это в принципе ниже достоинства человеческого. Я тоже виделся с Лещенко, и уже прошел месяц. И ничего страшного, славу Богу. Он что, прокаженный, я вот не пойму? Мы все время в крайности — от края до края. Так нельзя», — сказал Пригожин газете «Взгляд.ру».

Вместо клеветы, по мнению Пригожина, все должны, наоборот, пожелать исполнителю здоровья, поддержать его.

Пригожин призвал всех угомониться и сидеть дома. Он подчеркнул, что то, что случилось, уже не вернуть. Кроме того, в адрес клеветников он сказал, что не надо делать святых из себя.

Льву Лещенко 78 лет. Как рассказывали представители артиста, он и его команда вернулись в Москву после концертов в США и Канаде 11 марта. Из-за погодных условий им пришлось сделать пересадку во французском Марселе.

По словам участников коллектива Лещенко, первые симптомы появились у артиста практически сразу после возвращения. Певец и его супруга сами приехали в медцентр Коммунарки на обследование, их госпитализировали. Там у них подтвердилась коронавирусная инфекция. Сейчас Лещенко здоров, его выписали.

После возвращения в Россию Лев Лещенко участвовал в съемках шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Его, кроме того, заметили на дне рождения Аллы Крутой, где среди прочих гостей был официальный представитель президента Дмитрий Песков.