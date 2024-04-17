Знаменитости 17 апреля 2024, 16:53 «Он черт просто». Кологривый высказался о скандале с Гордоном Актер Кологривый назвал телеведущего Гордона чертом после скандала в эфире шоу РИА «Новости»

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Актер Никита Кологривый резко высказался о конфликте с телеведущим Александром Гордоном во время программы «Закрытый показ». В интервью журналистке Лауре Джугелии он назвал его «чертом».

«Да откуда я знаю, чего он там хотел? Я просто не терплю такой тон. Все. Чего он там хотел, пусть бабушки выясняют на НТВ. Пусть сидят и решают там с экстрасенсами, почему Гордон так решил. Потому что он черт просто, и все — по жизни. Все очень просто», — заявил Кологривый.

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По словам артиста, сначала он планировал дать интервью Гордону, но перед эфиром понял, что предстоит только обсуждение фильма «Подельники».

Актер отметил, что совсем не сожалеет о ссоре. Более того, выйдя из студии, он почувствовал прилив сил и радость от ощущения, будто «сунул в морду кому надо».

«То, что просидел там, просто жуть. Этот зал, эти люди — все как куклы какие-то», — добавил Кологривый.

В феврале во время программы «Закрытый показ» Гордон попросил Кологривого описать кратко фильм, но тот дал пространное рассуждение, которое не устроило ведущего. После этого актер закатил скандал в студии.