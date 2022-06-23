facebook_pixel
    23 июня 2022, 11:24

    «Он был замечательным человеком». Татьяна Буланова — об умершем Юрии Шатунове

    Татьяна Буланова сообщила, что Юрий Шатунов жил последнее время в Германии

    Василиса Андреева, Екатерина Виславская

    Певец Юрий Шатунов был позитивным человеком, несмотря на непростую судьбу. Советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России Татьяна Буланова в беседе с «360» вспомнила о знакомстве с ним.

    «Он был замечательным человеком». Татьяна Буланова — об умершем Юрии Шатунове

    «Он замечательный человек. Недавно я видела какой-то старый клип с ним и вспомнила, как мы работали вместе в Германии. Он рассказывал о своей жизни — было не так все просто и легко», — сказала она.

    Татьяна Буланова напомнила, что он родился в неблагополучной семье и рос в непростых условиях. Однако это не помешало ему стать достойным человеком и талантливым артистом.

    «Я рада, что его дальнейшая жизнь сложилась замечательно. Двое детей прекрасных, жена. Он жил уже в Германии, учил немецкий. Молодец парень. Очень позитивный, приятный. Для меня это шок сейчас, мне очень жаль, что его не стало. Светлая память, поддержки близким», — заявила певица.

    Юрий Шатунов скончался минувшей ночью в карете скорой помощи от остановки сердца. Ему было 48 лет.