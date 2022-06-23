Певец Юрий Шатунов был позитивным человеком, несмотря на непростую судьбу. Советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России Татьяна Буланова в беседе с «360» вспомнила о знакомстве с ним.

«Он замечательный человек. Недавно я видела какой-то старый клип с ним и вспомнила, как мы работали вместе в Германии. Он рассказывал о своей жизни — было не так все просто и легко», — сказала она.

Татьяна Буланова напомнила, что он родился в неблагополучной семье и рос в непростых условиях. Однако это не помешало ему стать достойным человеком и талантливым артистом.

«Я рада, что его дальнейшая жизнь сложилась замечательно. Двое детей прекрасных, жена. Он жил уже в Германии, учил немецкий. Молодец парень. Очень позитивный, приятный. Для меня это шок сейчас, мне очень жаль, что его не стало. Светлая память, поддержки близким», — заявила певица.

Юрий Шатунов скончался минувшей ночью в карете скорой помощи от остановки сердца. Ему было 48 лет.