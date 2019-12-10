«Он был великим человеком». Лещенко отреагировал на смерть Лужкова

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков Подробнее

По информации сайта RT, артист отметил, что это «для всех, кто знал его, большая печаль». По его мнению, Лужков «многие годы он был лидером нашего Отечества в плане созидания».

«Человек, устремленный в будущее, очень много сделал для Москвы. Он начинал строить Москву в самом начале, в самое тяжелое время. Он с честью вышел из положения, сделав Москву одним из самых великолепных городов», — пояснил Лещенко.

Певец напомнил, что экс-мэр был «очень порядочным, отзывчивым и внимательным человеком». По словам артиста, именно Лужков «заложил тот фундамент, на который сейчас опирается Москва».

«Я считаю, что он был великим человеком», — подчеркнул Лещенко.

Ранее стало известно о смерти бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Ему было 83 года.