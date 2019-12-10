«Он был великим человеком». Лещенко отреагировал на смерть Лужкова
Умер экс-мэр Москвы Юрий ЛужковПодробнее
По информации сайта RT, артист отметил, что это «для всех, кто знал его, большая печаль». По его мнению, Лужков «многие годы он был лидером нашего Отечества в плане созидания».
«Человек, устремленный в будущее, очень много сделал для Москвы. Он начинал строить Москву в самом начале, в самое тяжелое время. Он с честью вышел из положения, сделав Москву одним из самых великолепных городов», — пояснил Лещенко.
Певец напомнил, что экс-мэр был «очень порядочным, отзывчивым и внимательным человеком». По словам артиста, именно Лужков «заложил тот фундамент, на который сейчас опирается Москва».
«Я считаю, что он был великим человеком», — подчеркнул Лещенко.
Ранее стало известно о смерти бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Ему было 83 года.